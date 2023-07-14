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الإمارات تدعو إلى معالجة دوافع الهجرة القسرية

الإمارات تدعو إلى معالجة دوافع الهجرة القسرية
15 يوليو 2023 01:03

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات أن منع النزوح القسري والاستجابة له يجب أن يكون في صميم نهج المجتمع الدولي، بما يشمل تعزيز المجتمعات، وبما يتضمن التغير المناخي، مشيرةً إلى أن تمكين النساء والفتيات لم يعد خياراً بل هو مكون أساسي لتطوير مجتمعات مرنة ومستقرة ومزدهرة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر «تويتر»: «أكدت دولة الإمارات خلال اجتماع مجلس الأمن بصيغة آريا حول الهجرة القسرية، أن منع النزوح القسري والاستجابة له، يجب أن يكون في صميم نهج المجتمع الدولي، بما يشمل تعزيز المجتمعات المستقرة والشاملة والمتساوية والمزدهرة، وتقوية معالجة الدوافع الأخرى للهجرة القسرية، بما يتضمن التغير المناخي».
وأضافت: «إن تمكين النساء والفتيات لم يعد خياراً، بل هو مكون أساسي لتطوير مجتمعات مرنة ومستقرة ومزدهرة».
وفي تغريدة أخرى، قالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «التقى عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، بالسيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أكد مجدداً على التزام دولة الإمارات بالعمل الجوهري الذي تؤديه الهيئة».

النزوح القسري
الإمارات
الهجرة
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