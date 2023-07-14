في تقريره نصف السنوي.. «تريندز» يؤكد أهمية مستهدفات التوطين

«أبوظبي»- الاتحاد

يواصل «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» تحقيق أهدافه وإنجازاته الاستثنائية، في الوقت الذي يؤكد فيه استمرار مسيرته البحثية والعلمية والمعرفية بخطى واعية نحو المستقبل، وفقًا لاستراتيجية عام 2023، التي تأتي تحت شعار «الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل» معززًا مكانته كمركز بحثي مستقل، رائد وفعال محليًا وإقليميًا وعالميًا، يقدم منتجًا بحثيًا رصينًا يعزز قدرات الباحثين الشباب، وينشر المعرفة ويدعم المجتمع والمختصين والأكاديميين برؤى بحثية وازنة، تحلل مختلف القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات في تصريح له بمناسبة الإعلان عن التقرير نصف السنوي لأعمال مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مقارنة بأهداف خطته الرئيسية المعتمدة لعام 2023، إن «تريندز تمكن خلال هذه الفترة من 1 يناير إلى 31 يونيو من تأكيد عالميته ورؤيته البحثية عبر منصات في عدة دول، وبات منارة معرفية ومرجعًا فكريًا عالميًا مؤثرًا، يُساهم بفاعلية في البحوث والدراسات، ويقدم الاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات».

وأضاف أن مركز تريندز وهو يدخل النصف الثاني من العام الحالي 2023 يفخر بأن يؤكد أنه تمكن من تحقيق مستهدفات التوطين بنسبة تجاوزت ال 45%، معظمهم من الباحثين الشباب الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من إثبات قدراتهم، والمساهمة بدراسات وأنشطة بحثية نوعية تجاوزت حدود الإمارات عبر منصات عالمية كبرى.

وأضاف أن «تريندز» تمكن من تجاوز أهدافه الموضوعة وتحقيق إنجازات متميزة رسخت مكانة المركز وحضوره الفاعل وعالميته من خلال نشاطاته ومشاركاته وشراكاته، وبات منصة لكل من يبحث عن التميز والابتكار المرتكز على البحث العالمي الموضوعي الهادف.

د.محمد العلي

وشدد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» على أن حصاد الأشهر الستة الماضية كان متنوعًا ومشجعًا، وحقق أهدافه بكفاءة عالية، بل وتجاوز في عدد من مخرجاته الأهداف الموضوعة بنسبة عالية ومضاعفة، مؤكدًا ذلك بقوله: «إن هذا النجاح يزيدنا عزمًا على مواصلة العمل لاستشراف المستقبل والمشاركة في صنعه من خلال نتاج بحثي ومعرفي رصين يواكب الأحداث، ويحلل القضايا، ويقدم الحلول الناجعة القابلة للتطبيق».

110 دراسات وأوراق بحثية

وتحقيقًا لهدفه المتمثل في المساهمة بفاعلية في البحوث والدراسات لاكتشاف المخاطر والتحديات الدولية، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، خلال النصف الأول من عام 2023، أكثر من 110 دراسات وأوراق بحثية تقرأ وتحلل القضايا الدولية والمستجدات الطارئة في الساحات الإقليمية والعربية والدولية حسب المتغيرات، بنسبة بلغت 275%، وشملت كتبًا ودراسات باللغتين العربية والإنجليزية، حملت توقيع كوكبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين، وغطت أهم القضايا الاستراتيجية التي تخدم تنمية المجتمعات البشرية، وتعزز أمنها وسلامها ورفاهيتها.

كما تم خلال الأشهر الستة الماضية إعداد ونشر (6) أعداد من سلسلة «اتجاهات اقتصادية»وإعداد ونشر (8) أعداد من سلسلة «اتجاهات استراتيجية» وإعداد ونشر (6) أعداد من سلسلة «اتجاهات حول الإسلام السياسي» وإعداد ونشر (8) أعداد من سلسلة«أوراق سياسية»، وإصدار ستة كتب وترجمتها بنسب تجاوزت المعتمد، بل تفوقت عليه.

كما شمل نتاج مركز تريندز خلال النصف الأول من عام 2023 سلسلة محاضرات وعددًا من النشرات والتقارير الدورية، إضافة إعداد 10 استطلاعات للرأي، ستة منها إلكترونية و4 ميدانية.

كما نشر «تريندز» خلال هذه الأشهر الستة 117 مقالًا صحفيًا و(171) خبرًا صحفيًا منذ يناير وحتى 30 يونيو 2023 نشرت في الصحف المحلية والعربية والعالمية، ومجلات أخرى، غطت مختلف فروع المعرفة وحملت رؤى ووجهات نظر تدعم القراء والمهتمين على حد سواء، وتمنحهم رؤى حول العديد من التطورات الراهنة اعتمادًا على منهجية بحثية متكاملة ودقيقة.

وضمن أهداف مركز تريندز لتعزيز الوعي لدى الرأي العام الدولي بخصوص قضايا الشرق الأوسط، فقد تم تنظيم 15 ندوة وحلقة نقاشية شملت عدة موضوعات تراوحت بين السياسية والاقتصادية والعلمية والذكاء الاصطناعي والإعلام والحوار بين الأديان.

وإدراكًا من مركز تريندز لخطورة حركات الإسلام السياسي، خاصة «جماعة الإخوان المسلمين» وفكرها الهدام، ركزت العديد من دراسات «تريندز» على برنامج دراسات الإسلام السياسي وتم إعطاؤه أولوية خاصة، وقد تم حتى الآن إصدار 3 كتب ضمن «موسوعة الإخوان المسلمين»، التي يضطلع بها «تريندز» وستشمل 35 كتابًا تحلل هذه الجماعة وتكشف خباياها بشكل موثق وموضوعي قائم على البراهين المكتوبة والسمعية، وقد تمت ترجمة 3 كتب من الموسوعة إلى لغات متعددة وصلت حتى اليوم إلى 16 لغة، ويصدر تقرير المؤشر بشكل شهري.

برامج تدريبية مبتكرة

يولي مركز تريندز للبحوث والاستشارات التدريب والتطوير أهمية قصوى، بهدف تمكين قادة المستقبل وتعميق رؤيتهم وتسليحهم بالأدوات المناسبة. وفي هذا الإطار تمكن خلال النصف الأول من العام الجاري من تنفيذ نحو 6 برامج تدريبيًة تمحورت حول التحليل والبحث العلمي وإعداد الباحثين المواطنين داخل المركز وخارجه.

كما قدم مركز«تريندز» عدة استشارات في قطاعات مختلفة، بإشراف قطاع البحوث والاستشارات - الإدارات البحثية - وقطاع «تريندز العالمي»، حيث قدمت لهذه الجهات خططًا وبيانات تُحسِّن من عملها وتطوره.

وقد حرص «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» على توسيع شراكاته، حيث أبرم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 26 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع العديد من المراكز، والمؤسسات، والهيئات والمؤسسات الإعلامية التي بَرَع في توظيفها، إلى جانب رصيد شراكاته القديمة ليرتفع العدد الى نحو 195 شراكة، لإثراء مؤتمراته وندواته ونتاجاته البحثية. وقد شملت هذه الشراكات مراكز فكرية وبحثية في كل من أستراليا، وأميركا الشمالية، وأوروبا، وأفريقيا، وشرق وجنوب آسيا، والشرق الأوسط ودول الخليج.

وشارك «تريندز» في 8 معارض إقليمية ودولية للكتاب، إضافة إلى عشرات المشاركات في فعاليات داخلية وخارجية قدم فيها رؤيته البحثية وإصداراته ودراساته، فيما قام بجولة شملت عدة دول، سعيًا لتوسيع انتشاره وإيصال صوته إلى أبعد مدى.

التوطين والشباب

كما يولي مركز تريندز الشباب الباحثين المواطنين أهمية خاصة، رافعًا شعار «الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل»، آخذًا على عاتقه دعمهم وتمكينهم، وتمكن من تحقيق مستهدفات التوطين بنسبة فاقت ال 45%، خاصة في مجال البحث العلمي، باعتبارهم عماد التقدم في أي مجتمع والنهوض به. وقد أعاد «تريندز» تشكيل «مجلس شبابه» تعزيزًا لدورهم البحثي، وتفعيلًا لصقل مهاراتهم، باعتبارهم قادة المستقبل وصانعوه والمعوَّل عليهم القيام بالإنجازات الكبرى، وتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية.

إعلام متطور

وإدراكًا من مركز تريندز لأهمية الإعلام في إيصال نتاجه البحثي، وإيصال صوته إلى أبعد مدى، تم إنشاء «مكتب الاتصال الإعلامي»، و«مختبر تريندز الذكي»، وتطوير عمل منصات التواصل الاجتماعي وتوثيق حساباته. كما تم تطوير منصة «واتس آب المعرفة» التي باتت وسيلة مفضلة للاطلاع على آخر الاختراعات والنتاج الفكري العالمي، وتحظى بمتابعة وتقدير العديد من الجهات. كما تم تطوير الموقع الإلكتروني للمركز، وإطلاق تطبيق تريندز الذكي، إذ يعتبر المركز من أوائل المراكز التي توفر تطبيقًا لها متاحًا في متاجر التطبيقات. وقد تمكن «تريندز» من تحديث منصاته، حيث باتت مخرجاته تصل إلى الجميع باللغتين العربية والإنجليزية.