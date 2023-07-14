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سعيد بن طحنون يحضر أفراحاً في العين ودبي

سعيد بن طحنون خلال الحفل (وام)
15 يوليو 2023 01:03

العين ودبي (وام)

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حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم ناصر منصور حمد الكعبي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبدالله أحمد عبدالله النقبي، وحضر الحفل - الذي أقيم في مجلس الروضة بمدينة العين - الدكتور سالم بن ركاض العامري وعدد من أعيان ووجهاء القبائل.
كما حضر معاليه، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة مطر راشد سيف زايد الظاهري بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة إبراهيم ناصر محمد هلال الشامسي.‎ وحضر الحفل - الذي أقيم في مجلس الطويه بمدينة العين - عدد من أعيان ووجهاء القبائل.
وفي قاعة الرمال بدبي، حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة حسين مسعود هادي الأحبابي بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة جابر مسعود هادي الأحبابي.‎ وتخلل الحفل - الذي حضره عدد من أعيان ووجهاء القبائل والأهل والأصدقاء - فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

سعيد بن طحنون
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دبي
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