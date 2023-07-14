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98.7 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة

اعتمادات لجنة صرف الزكاة - للنصف الأول 2023 (من المصدر)
15 يوليو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق الزكاة، أمس، عن نتائج تنفيذ صرف أموال الزكاة والمستمرة طيلة السنة، حيث بلغت 98 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 وبزيادة قدرها 19% لنفس الفترة في 2022، استفاد منها مستحقون لها ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة. 
أوضح الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، أن لجنة الصرف عقدت خلال النصف الأول لعام 2023م 103 اجتماعات، كان منها 60 مرئياً (عن بُعد)، و43 اجتماعاً بالتمرير، أقرت خلالها تقديم 98 مليوناً و731 ألفاً و594 درهماً لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 6150 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة. 
وتأتي الزيادة في حجم المساعدات لهذا العام إلى الدور الذي يقوم به الصندوق في دراسة الحالات، ومقارنتها بالأوضاع الاقتصادية المستجدة، واعتماد الصندوق على مؤشر التضخم.
وتفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها أوضح أن مشروع مودة «المواطنة زوجة غير مواطن» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 21 مليوناً 731 ألفاً و400 درهم استفاد منها نحو 444 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «ضعف الدخل»، حيث بلغ إجمالي مصروفاته 12 مليوناً و388 ألفاً و105 دراهم استفاد منها 789 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، من ثم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «تلاحم» (للمطلقات) حيث بلغ إجمالي مصروفاته 12 مليوناً و153 ألفاً و500 درهم استفاد منها 361 عائلة مستحقة، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.

صندوق الزكاة
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