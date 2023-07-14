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الإمارات

الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة

عبدالرحمن العور ومارجريدا آدموجي يوقعان مذكرة التفاهم (من المصدر)
15 يوليو 2023 01:01

دبي (الاتحاد) 

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أبرمت دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي مارجريدا آدموجي تالابا، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية موزمبيق، وذلك في مبنى الوزارة بدبي.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، إن «توقيع مذكرة التفاهم يؤسس لشراكة مؤسسية بين الوزارتين والتعاون الدائم بينهما لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الموزمبيقية في الدولة وتعظيم الفوائد التنموية المشتركة لعمل هذه العمالة».
من جانبها، عبرت معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي الموزمبيقية عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يسهم في زيادة فرص العمل للعمال الموزمبيقيين في الدولة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل تعتبر من الأفضل في العالم.

الإمارات
موزمبيق
القوى العاملة
عبد الرحمن العور
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