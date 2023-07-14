زكي نسيبة: تسخير طاقات الشباب واستثمارها

العين (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن جامعة المستقبل تسعى إلى تسخير طاقات الشباب، وتطوير مهاراتهم واستثمارها بما ينعكس عليهم وعلى مجتمعاتهم بالأثر الإيجابي.

وبمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، قال معالي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «نؤمن في دولة الإمارات بأن الإنجازات الكبيرة والمُتميّزة لا تأتي مُصادفة، وأن التطوّر المُستدام ليس رحلة يسيرة، بل يحتاج إلى بذل الجهود الكبيرة، والعمل المتواصل والدؤوب من مُختلف أبناء الوطن والمقيمين على أرضه برؤية واحدة وطموح مُشترك تبرز نتائجه في ارتقاء الدولة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتطوّر. وحين تُقدّم الجامعات والمؤسسات التعليمية العلم والمعرفة فإنها بذلك تصنع التاريخ الذي تنسجه شخصيات كانت ذات يوم فوق مقاعد الدراسة».

وأضاف معاليه: «إن مسؤولية الارتقاء والحفاظ على المكتسبات وصون المنجزات التي حققتها دولة الإمارات في الماضي والحاضر هي مسؤولية كل فرد منا، لنُساهم معاً في تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ ريادة الدولة عالمياً، وصولاً إلى تحقيق المراكز الأولى عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات. وهذا ما تحرص عليه جامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم وتوسعة القدرات العلمية البحثية لطلبتها وطالباتها، ووضعهم على الطريق الصحيح عبر توفير البيئة التعليمية الرائدة المُواكبة لأرقى المعايير العالمية في هذا المجال».