17.692 مركبة صعدت جبل جيس خلال عيد الأضحى

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن نحو 17.692 ألف مركبة صعدت إلى جبل جيس، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المهندس خالد العلي، مدير عام الدائرة، أن غالبية السيارات التي صعدت الجبل، كانت قادمة من خارج وداخل الإمارة، في التاريخ ما بين 26 يونيو حتى الأول من يوليو والتي حملت سائحين وزواراً جاؤوا لقضاء أوقات جميلة، والاستمتاع بأجواء قمة الجبل الأعلى على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الأرقام من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة من السنة، خصوصاً مع تحسن الأجواء في القمة وتقلبات الجو، والتي تشهد ازدحاماً كبيراً بالزوار والسياح من داخل وخارج الإمارة.

وأوضح أن الزيارات تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترات السنة، خصوصاً فترة الشتاء، منوهاً بأن الدائرة قد عملت على تشديد الإجراءات على المخالفات البيئية بهذه المناطق عبر تسيير الدوريات الليلية، لمنع ترك المخلفات في المناطق الطبيعية، وإلزام الزوار بالقوانين البيئية التي تحافظ على هذه الأماكن، مشيراً إلى أن دوريات «راقب» عملت على توعية الجمهور، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الزوار لهذه الأماكن. وأشار زوار جبل جيس إلى أن الأجواء في أعلى نقطة في دولة الإمارات تمتاز بالمتعة والاستجمام، وقلما توجد في بقية مناطق الدولة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة التي تصل أحياناً إلى 25 درجة مئوية مقارنة ببقية المناطق، مؤكدين أن التحسينات والتعديلات التي شهدتها المنطقة السياحية كانت العامل الثاني الذي شجع الزوار والسياح لزيارة المكان، مشيراً إلى أن جبل جيس يستقطب سنوياً أعداداً متزايدة من عشاق القمم الجبلية والأماكن المفتوحة، ويقدر أعداد الزائرين بعشرات الآلاف خلال العام، الأمر الذي يحفز الدائرة على تطوير وصيانة وتحديث الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية لجميع الاستراحات، والتي تتم إنارتها بالطاقة الشمسية، إضافة للمواقع المخصصة للمطاعم في الاستراحات التي تقدم خدماتها للزوار.