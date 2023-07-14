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«تدوير» راعٍ رسمي لمهرجان ليوا للرطب

«تدوير» راعٍ رسمي لمهرجان ليوا للرطب
15 يوليو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مشاركتها كراعٍ رسمي لفعاليات مهرجان ليوا للرطب لعام 2023، أحد أبرز الفعاليات التراثية في أبوظبي والذي يقام في الفترة ما بين 17 إلى 30 يوليو الجاري. وسيستعرض المهرجان أفضل الممارسات المتبعة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام زواره لتبادل المعرفة والخبرات حول إنتاج التمور ذات الجودة العالية.
وتهدف «تدوير» من خلال مشاركتها في الحدث إلى رفع الوعي العام لدى الأفراد حول أهمية تبني ثقافة إعادة التدوير والحد من الهدر للمساهمة في الحفاظ على التراث البيئي للدولة، إلى جانب تثقيف طلبة المدارس بأهمية اتباع الممارسات البيئية السليمة للحفاظ على المشهد الجمالي والحضاري لإمارة أبوظبي.
وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «تندرج مشاركتنا في مهرجان ليوا للرطب، في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية اتباع أفضل الممارسات الخاصة بفرز النفايات لبناء مستقبل أكثر استدامة. كما نلتزم بدعم المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على تراث وثقافة وبيئة دولة الإمارات، وذلك بما ينسجم مع مستهدفاتنا الرامية إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال الاستدامة».
وأضاف: «ونتطلع إلى المشاركة في هذا الحدث المميز والترحيب بمختلف شرائح المجتمع، حيث ستحرص فرق عملنا الموجودة في المهرجان على تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات اللازمة حول الخدمات التي توفرها الشركة، ورفع الوعي لديهم حول أهمية تبني ثقافة إعادة التدوير والحد من الهدر».
ويُعد مهرجان ليوا للرطب، إحدى الفعاليات الرئيسية التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، ويضم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على التراث الإماراتي، ودور التمور وأثرها على تراث وثقافة واقتصاد الدولة.

أبوظبي
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مهرجان ليوا للرطب
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