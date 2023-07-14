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حملات تفتيشية على الأسوار المؤقتة في المواقع الإنشائية

حملات تفتيشية على الأسوار المؤقتة (من المصدر)
15 يوليو 2023 01:03

هالة الخياط (أبوظبي)  

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملات ميدانية تفتيشية على الأسوار المؤقتة في المواقع الإنشائية داخل جزيرة أبوظبي، بهدف الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والمباني المجاورة من مخاطر الأسوار المهملة.
واستهدفت الحملة أربعة مناطق داخل جزيرة أبوظبي تمثلت بمناطق البطين، المنهل، الحصن، الخالدية، تمت خلالها توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع بأهمية سلامة الأسوار، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة في الأسوار المؤقتة.
وحرص مفتشو البلدية أثناء الحملة على التأكد من وجود رخصة لتركيب السور المؤقت في الموقع صادرة من بلدية مدينة أبوظبي، ومن إجراء الصيانة الدورية للأسوار المؤقتة للحفاظ على صلاحيتها، وكذلك التأكد من عدم التشوين على السور أو المناطق الخارجية دون وجود تصريح، ومن سلامة المباني المجاورة وعدم تهالك السور المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من عمل خطة طوارئ وتفعيلها في حال الحاجة لتعديل الأسوار المؤقتة.

الحملات التفتيشية
المواقع الإنشائية
الإمارات
أبوظبي
بلدية أبوظبي
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