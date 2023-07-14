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4791 متطوعاً للحفاظ على نظافة واستدامة البيئة في دبي

خلال عمليات التنظيف (من المصدر)
15 يوليو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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استقطبت بلدية دبي، منذ بداية العام الجاري، 4.791 متطوعاً ومشاركاً من المهتمين بالمجال البيئي والعمل التطوعي الميداني للحفاظ نظافة إمارة دبي واستدامة بيئتها، وذلك ضمن مبادرتها المجتمعية الميدانية «ساعة.. مع عامل النظافة»، حيث نفذَ المتطوعون خلالها مهام عامل النظافة في إزالة كافة أنواع المخلفات على الشواطئ وفي الأسواق والمناطق التجارية والصناعية والسكنية والبرية والصحراوية. وأكد المهندس سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي بالإنابة، حرص البلدية على تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية وفرص العمل التطوعي في مجال النظافة العامة والإدارة المستدامة للنفايات، لما لها من إسهامات تدعم جهود البلدية في إدارة عمليات النفايات والمحافظة على البيئة والمظهر الحضاري لإمارة دبي، فضلاً عن توفير خدمات بلديّة متكاملة وفعّالة للجميع على مدار الساعة وطيلة أيام السنة.

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