سيناريو افتراضي لتدريب أصحاب الهمم على إجراءات السفر

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومطار أبوظبي الدولي، مبادرة مشروع سيناريو إجراءات السفر الافتراضي في معهد الكرامة للتدريب في أبوظبي، بهدف تدريب أصحاب الهمم من فئة التوحُّد على كيفية إتمام إجراءات السفر عند مغادرتهم من مطار أبوظبي الدولي. حضر إطلاق المبادرة اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، والعميد حميد سعيد العفريت، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالإنابة في شرطة أبوظبي. ويهدف المشروع إلى تعليم أصحاب الهمم من فئة التوحُّد، وتدريبهم على كيفية إتمام إجراءات السفر في مطار أبوظبي الدولي عبر البوابات الذكية، وتمكينهم من إتمام إجراءات التفتيش بكلِّ سهولة.

وشمل التدريب الشامل الذي طوَّره مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مختلف إجراءات السفر، من تدقيق جواز السفر عبر البوابات الذكية أو موظف الجوازات، إلى تفتيش الأغراض الشخصية. وأكَّد اللواء ثاني بطي الشامسي اهتمامَ القيادة الشرطية بالتعاون مع الشركاء، لدعم المبادرات المجتمعية الهادفة التي تحقِّق التطلُّعات المشتركة، لافتاً إلى حرصها على تحقيق التطلُّعات في مسيرة الدولة، وجعْلِها مثالاً يُحتذى به عالمياً في احتضان أصحاب الهمم وتمكينهم وتعزيز فرص دمجهم على جميع الأصعدة. وقال: «إنَّ المبادرة تركُّز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثّلة في إسعاد المجتمع والريادة المؤسَّسية، إلى جانب تحقيق أفضل توظيف للموارد البشرية، فالمبادرة تخدم فئة أصحاب الهمم من فئة التوحُّد، وتسهم في تمكينهم للقيام بالمهام وتسهيل تعايشهم في المجتمع وتمكُّنهم من استخدام أحدث التقنيات في عملية التعليم والتدريب وتنفيذ الأعمال اليومية بصورةٍ مستقلة، إضافةً إلى تسهيل تعامل موظفي مطار أبوظبي الدولي مع هذه الفئة».

وأكّد مبارك حمد المهيري حِرصَ الدائرة على توفير فرص التعليم والتدريب والتطوير لجميع الطلبة، ومنهم أصحاب الهمم، لافتاً إلى أهمية توفير بيئة تعليمية نموذجية لهذه الفئة، وتزويد الطلبة بالمهارات والتجارب والخبرات التي تمكِّنهم من عيش حياتهم بشكلٍ مستقل، وتفعيل دورهم مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم.

وقال: «يعكس معهد الكرامة للتدريب رؤية دائرة التعليم والمعرفة وثقتها بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الطلبة أصحاب الهمم، إذ يقدِّم المعهد لطلبته فرصة اكتساب مهارات عملية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التقنية والزراعة والضيافة والإعلام والفنون وغيرها من الكفاءات التي تعزِّز قدرتهم على الانخراط في المجتمع بعد تخرُّجهم. ويأتي تعاوننا مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ليضيفَ خبرةً مهمَّةً لطلبتنا، ويسهِّل عليهم تجربتهم بالعبور في مطار أبوظبي الدولي».

وأعرب طلبة معهد الكرامة للتدريب من فئة التوحُّد عن سعادتهم بتجربة سيناريو إجراءات السفر عبر الواقع الافتراضي، وبالمشروع الذي يدرِّبهم على استكمال إجراءات السفر في مطار أبوظبي الدولي بسهولة فائقة.