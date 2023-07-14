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شرطة دبي: 10 ثوانٍ للرد على 2.1 مليون مكالمة

المري مترئساً الاجتماع (من المصدر)
15 يوليو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وناقش الاجتماع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.
واطلع معالي الفريق المري على عرض لإحصائيات هاتف المكالمات الطارئة (999) في الربع الثاني من العام الجاري ومقارنتها بالربع الثاني من العام الماضي، حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الثاني من العام الجاري 2 مليون 189 ألفاً و646 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان، 2 مليون و143 ألفاً و796 مكالمة، أي ما يعادل 97.91% من المكالمات، بينما تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الثاني من العام الماضي 1 مليون و780 ألفاً و562 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان 1 مليون و776 ألفاً و387 مكالمة، أي ما يعادل 99.8% من حجم المكالمات.

شرطة دبي
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