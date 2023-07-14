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شرطة دبي تنظم بطولة «الروح الإيجابية» لنزلاء المؤسسات العقابية

شرطة دبي تنظم بطولة «الروح الإيجابية» لنزلاء المؤسسات العقابية
15 يوليو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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نظمت مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وشركة «في سلاش»، بطولة «الروح الإيجابية» لكرة القدم الإلكترونية لنزلاء المؤسسات (البلايستيشن)، الهادفة إلى نشر الروح الإيجابية والرياضية لجميع النزلاء بالتعاون مع الشركاء.
وبمتابعة العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، دشن العميد صلاح جمعة بوعصيبة، نائب المدير العام في المؤسسة، فعاليات البطولة التي يشارك فيها 161 من نزلاء المؤسسات.
وقال العميد صلاح جمعة بوعصيبة: «إن إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، تحرص على تنظيم الأنشطة الرياضية وإشراك النزلاء في منافساتها لانعكاسها الإيجابي على صحتهم وحياتهم».
وأكد أن البطولة تأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسة من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الهادفة إلى إعداد بيئة صحية واجتماعية ورياضية وثقافية.

دبي
شرطة دبي
الإمارات
مبادرة الروح الإيجابية
نزلاء المؤسسات العقابية
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