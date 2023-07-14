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«دبي لرعاية النساء» وجمعية النهضة يختتمان برنامجاً تعليمياً

مشاركات في البرنامج (من المصدر)
15 يوليو 2023 01:01

دبي (الاتحاد) 

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اختتمت أعمال البرنامج التعليمي لطلبة مُؤسسة رعاية النّساء والأطفال بدُبيّ الذي نظمته جمعيّة النهضة النسائيّة-فرع الخوانيج-، وجاء ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية ومدّ جُسور التعاون الداعم للعُنصر البشريّ بين الجهتين.
واستهدف البرنامج الذي تمَّ تدشينه في شهر أكتوبر الماضي واستمر حتى مطلع يوليو 2023، تأهيل المُنتسبين للبرنامج وعددهم 8 طلاب تأهيلاً ذهنياً وبدنياً، علاوةً على تعزيز مهارات التواصل لديهم وتعليمهم في مجموعة مواد تتضمن التربية الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الحاسوب - الرياضيات - العلوم الرياضة البدنية والموسيقى، بالإضافة إلى تنظيم رحلاتٍ تعليميةٍ وترفيهية لعددٍ من الأماكن في الدولة.
وقدّمت شيخة سعيد المنصوريّ، مُدير عام المُؤسسة بالإنابة، شُكرها لجمعية النهضة النسائيّة / فرع الخوانيج ولجميع القائمين على إعداد وتنفيذ البرنامج التعليمي والذين أظهروا كفاءةً عالية وتنوعاً في المحتوى التعليمي، مؤكدةً أنَّ المُؤسسة ستواصل تعاونها مع كافة الجهات إيماناً منها وسعياً للمشاركة في تنمية المجتمع ولعب دور مُؤثر وفاعل.   

دبي
الإمارات
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
جمعية النهضة النسائية
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