«تواصل».. مبادرة الارتقاء بجودة الحياة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرصها على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية المدينة، مبادرة مجتمعية بعنوان «تواصل» في عدد من المراكز التجارية في جزيرة أبوظبي، وتهدف المبادرة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى الحصول على أكبر

عدد من المقترحات والأفكار من أفراد المجتمع لتعزيز جودة الحياة ورفع نسبة رضا الجمهور عن البلدية، تضمنت توزيع أشتال زراعية مجانية على أفراد الجمهور، بهدف تشجيعهم على الزراعة، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، وذلك في إطار فعاليات عام الاستدامة. وتسعى المبادرة إلى التفاعل مع أفراد المجتمع وتعريفهم بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها البلدية.