تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة ومحملة بالغبار خاصةً شرقاً وشمالاً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:24 والجزر الأول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة 07:01.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني عند الساعة 19:34 والجزر الأول عند الساعة 14:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:47.