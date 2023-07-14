الإمارات ترحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وكالات)

رحبت دولة الإمارات بالبيان الختامي الصادر عن قمة جوار السودان التي عقدت في القاهرة، والذي أكد أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه، ودعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأثنت وزارة الخارجية، في بيان، على جهود جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه القمة، مشددة على أهمية تكثيف العمل على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وأكدت الوزارة موقفها الثابت المتمثل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، بما يعزز استقرار السودان، ويلبّي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.

وكانت دول جوار السودان أكدت أمس الأول، في

قمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة، توافقها على ضرورة إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية، مشيرة إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً.

وفي السياق، دعت دولة الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، الأطراف كافة في السودان إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ووقف القتال فوراً، ومواصلة المبادرات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي عاجل للأزمة، مشددةً على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل المساعدات الإغاثية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب السوداني.

وأعرب البيان عن قلق الإمارات لما يَشهدُه السودان من تصاعد في حدة القتال وسقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك في إقليم دارفور، مما يعكِس هشاشة الأوضاع الأمنية جرّاء الاشتباكات الدائرة في البلاد.وقال: «ندين ُبأشد العبارات هذه الأفعال الإجرامية وما صاحبُها من إحراق منازل، ومرافق عامة ومستشفيات، الأمر الذي أدى إلى انعدام تام للخدمات الطبية، ونزوح مئات الأسر إلى دول مجاورة».

وأعرب بيان الإمارات عن القلق إزاء التداعيات السلبية للأوضاع الأمنية على الجهود الإنسانية في البلاد، الأمر الذي يتطلب مواصلة المبادرات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومضاعَفَة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة.

ودعا البيان الأطراف كافة إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ووقف القتال فوراً، والالتزام بما تم التوصل إليه في جدّة، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل المساعدات الإغاثية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب السوداني.

وفي السياق، أكد البيان حرص الإمارات على تقديم الدعم الإنساني والطبي، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن توافد اللاجئين السودانيين إلى تشاد بسبب الأوضاع الراهنة.

كما أكد أهمية الجهود الدبلوماسية المبذولة كافة خلال هذه المرحلة الحَرِجَة، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لضمان فعّاليتها.

وأشار إلى أهمية ما وُرد في البيان الصحفي لمجلس الأمن الشهر الماضي والذي يُذكّر الأطراف بأن اتفاق جوبا للسلام يظل مُلزماً لجميع الموقعين عليه ويتعين تنفيذه بالكامل، خصوصاً أحكامه المتعلقة بوقفٍ دائم لإطلاق النار في دارفور، والذي يقتضي من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم له.

وفي ختام البيان، قالت الإمارات: «نحيط علماً ببيان المدعي العام وتقريره، وبالتحديد فيما يتعلق بولاية المكتب، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1593 لعام 2005».