السبت 15 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون ملك البحرين في وفاة راشد بن صباح بن حمود

رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون ملك البحرين في وفاة راشد بن صباح بن حمود
14 يوليو 2023 14:26

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
استقبله ولي عهد أبوظبي .. رئيس وزراء الهند يصل البلاد في زيارة رسمية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعربوا فيها عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة. 
كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

منصور بن زايد
البحرين
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 12:44
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
الرياضي
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
اليوم 12:37
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
الرياضي
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
اليوم 12:32
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
اليوم 12:25
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
عربي ودولي
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©