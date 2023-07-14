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"اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة" في رأس الخيمة

"اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة" في رأس الخيمة
14 يوليو 2023 11:49

تستعد القيادة العامة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، لإطلاق مبادرة "اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة" الخاص بفئة مجندي الخدمة الوطنية، ضمن أجندة خدماتها المقدمة لإسعاد المجتمع وتحقيق جودة الحياة، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انتهت شرطة رأس الخيمة من جميع الإجراءات والإعداد لرخصة اليوم الواحد، وستبدأ الخدمة الاثنين القادم الموافق 17 يوليو وتستمر حتى نهاية العام الجاري قابلة للتمديد.

حيث أوضح العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أنه من خلال تفعيل هذه الخدمة، يتمكن مجندي الخدمة الوطنية، من "إنجاز معاملة إصدار رخصة قيادة جديدة" في يوم واحد فقط.

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وأكد العقيد صقر القاسمي، استمرار وعزم مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، على تحقيق المرونة وسرعة الإستجابة في تلبية احتياجات المجتمع بكافة فئاته، وفقاً لأعلى معايير الدقة والكفاءة والجودة من خلال تفعيل الأنظمة والبرامج التي تتيح لأفراد المجتمع التمتع بحزمة من الخدمات المتميزة تحقيقاً للاستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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