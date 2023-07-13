الإمارات ترحب بخطوات اتفاق تنفيذ اتفاق السلام في كولومبيا

نيويورك (الاتحاد)

رحبت الإمارات، أمس، بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ اتفاق السلام النهائي في كولومبيا، مشيدة بالاستراتيجية المستدامة للمجلس الوطني لإعادة الإدماج من أجل إعادة إدماج المقاتلين السابقين.

وأعربت، في الوقت نفسه خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن كولومبيا، عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد المدنيين، والذي يهدد جهود بناء السلام والمصالحة. وقالت في البيان، الذي أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «يمثل الارتباط المستمر بين كولومبيا ومجلس الأمن التزام المجتمع الدولي تجاه الحفاظ على مكاسب السلام التي تحققت حتى الآن». وأكد أبوشهاب، بحسب البيان، ضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ «أحكام المساواة بين الجنسين» في الاتفاق، لافتاً إلى أن توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية خطوة مهمة، ولكن يجب أن تتزامن مع التدابير التي تعالج زيادة مخاطر الأمن والعنف ضد النساء والفتيات، خاصة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وأضاف: «يشمل ذلك استخدام الآليات الموجودة، مثل مكونات النظام الشامل للحقيقة والعدالة والتعويض وعدم التكرار، لتعزيز حماية المرأة والفتيات في المجتمع الكولومبي».