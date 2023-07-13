جامعة الإمارات تدرب طلبة المدارس على «الذكاء الاصطناعي»

العين (وام)

نظم منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، ورشاً تدريبية مكثفة لطلبة المدارس في مدينة العين، حول التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك ضمن برنامج «المخيم الصيفي» الذي تنظمه الجامعة.. وأشارت الدكتورة حنان المزروعي، المديرة التنفيذية لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، إلى أن الورش تهدف إلى تعريف طلبة المدارس في مدينة العين بأحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجة عبر الممارسة العملية والتعلم من خلال الترفيه وبناء المعرفة، لتوسيع دائرة إدراك الطلبة الموهوبين في مجالات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى استغلال الوقت خلال إجازة الصيف بشكل سليم.