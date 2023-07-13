«تنفيذي عجمان» يعتمد سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية

عجمان (وام)

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي لعام 2023، والتي عُقدت أمس في ديوان الحاكم.

وفي بداية الجلسة أشاد سموّه بحصول إمارة عجمان على المرتبة الثانية عالمياً في الشعور بالأمان الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة مثلى للعيش بأمن واستقرار ورفاهية، ويعكس الجهود الكبيرة للقائمين عليها، مؤكداً سموه أن حكومة عجمان ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للجمهور وتوفير بيئة مستدامة ومزدهرة للشركاء والمستثمرين والمجتمع المحلي والعالمي.

وتم خلال الجلسة اعتماد سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، والإقرار بتعديل عقد تأسيس شركة ايمز قروب وفق مبادئ الحوكمة، كما وجّه المجلس بتنظيم معرض عجمان العقاري بشكل دوري.

وفي هذا الشأن، أقرّ المجلس إقامة معرض عجمان العقاري بشكل دوري لدفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية والنشاط العقاري فيها، والترويج الأمثل لإمارة عجمان وإبراز قوة وتطور البنية التحتية والتعريف بالقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى دعم المستثمرين وتعزيز ثقتهم في المشاريع العقارية.

تأسيس الشركة

أقر المجلس تعديل عقد تأسيس الشركة على الوجه الذي يحقق هذه الغايات، مما سيسهم في تعزيز استفادة مجتمع الإمارة وتحقيق التنمية المستدامة كنتيجة مباشرة لحفز مجتمع الأعمال ودعم تنافسيته. واستعرض المجلس عدداً من الإحاطات لمشاركات الإمارة في الفعاليات والمناسبات المختلفة، حيث اطلّع الأعضاء على إحاطة معرض عجمان العقاري 2023 والنجاح الذي حققّه، والذي يعد أحد أبرز الأحداث العقارية خلال العام الحالي، لما له من تأثير وصدى إيجابيين في سوق العقارات بعجمان لاسيما من الجانب الترويجي الهادف إلى تشجع الاستثمار في الإمارة ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس أعمالهم ومشاريعهم العقارية، حيث استهدف المعرض مشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية بالإضافة إلى أكبر المصارف والبنوك الوطنية وحضره نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمختصين في المجال العقاري.