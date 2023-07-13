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إطلاق جائزة عجمان للقرآن الكريم بنسختها الـ«17»

إطلاق جائزة عجمان للقرآن الكريم بنسختها الـ«17»
14 يوليو 2023 01:17

عجمان (وام)

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أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم المرحلة الأولى من جائزة عجمان للقرآن الكريم بنسختها السابعة عشرة لعام 2023-2024.
يأتي ذلك في إطار حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على تعزيز جانب العناية بالقرآن وأهله، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي واهتمامه بكافة شرائح المجتمع وكل ما يعزز مكانة القرآن الكريم.
وتتضمن المرحلة الأولى التي فتحت أبواب التسجيل للمتنافسين يوم أمس ثلاث مسابقات للتنافس عليها وهي مسابقة نور الهمم «فئة أصحاب التوحد» بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة القرآن الكريم لطلاب وطالبات مركز حميد بن راشد النعيمي، ومسابقة أمهات مركز حميد بن راشد النعيمي.
وأطلقت الجائزة كتيباً تعريفياً بها ويتضمن شروط وأحكام الجائزة.. وأن آخر موعد للتسجيل في المرحلة الأولي هو الأول من شهرأغسطس المقبل.

جائزة عجمان للقرآن الكريم
الإمارات
جائزة عجمان للقرآن
عجمان
مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن
مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
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