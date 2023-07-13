«الموارد البشرية» تنفي إصدار إشعارات بتجميد حسابات بنكية لمتعاملين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

نفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إرسالها رسائل لمتعاملين تتعلق بتجميد الحسابات البنكية، وأهابت الوزارة بالجمهور عدم التجاوب مع هذه الرسالة وتجاهلها حال تلقيها والتواصل فوراً مع الجهات الأمنية المعنية للإبلاغ عنها.

وكشفت الوزارة، أنها رصدت رسالة وهمية مرسلة من خلال قنوات رقمية وإلكترونية متضمنة الشعار الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وجهات حكومية أخرى، يطلب مرسلوها من المتعاملين الاتصال على أرقام معينة، تجنباً لتجميد حساباتهم البنكية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه بلغ إجمالي عدد الإشعارات المرسلة للحملات التوعوية أكثر من 12.645 مليون إشعار سواء عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

وتبين من الإحصائيات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن الوزارة تلقت قرابة 1.338 مليون مكالمة عبر مركز الاتصال التابع للوزارة خلال النصف الأول من العام 2023، ويعد شهر مايو الماضي الأكثر استقبالاً للمكالمات بواقع 328.549 مكالمة، ثم شهر يونيو الفائت بعدد 254.698 مكالمة من الجمهور والشركات والمتعاملين مع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق الاتصال قام بالرد والتواصل مع أصحاب هذه المكالمات وتقديم المعلومات والأمور التي يحتجون إليها، مؤكدة أنها توفر حزمة قنوات ومبادرات لتعزيز تواصل الوزارة مع جمهور المتعاملين، عبر بنية تكنولوجية موحدة وآمنة، تتضمن وسائل تكنولوجية حديثة وتطبيقات هواتف ذكية، تخدم تطلعات المتعاملين، وتُمَكِّنُ سوق العمل وبيئة الأعمال من مسايرة التطورات المتلاحقة، استجابة لمتطلبات الحكومة وتوجهاتها.

وأظهرت بيانات الوزارة، أنه بلغ إجمالي عدد التواصل عبر القنوات الرقمية 269.511 تواصلاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ويتوزع هذا الرقم على 3 وسائل تواصل رقمية، هي: البريد الإلكتروني، التواصل الاجتماعي، الدردشة الافتراضية.

ويعد شهر يونيو الماضي الأكثر تواصلاً عبر القنوات الرقمية، بعدد 58.558 تواصلاً من الإجمالي المذكور، يليه شهر مايو الماضي بعدد يتجاوز 55 ألف تواصل، وثالثاً شهر يناير الماضي بما يزيد على 52 ألف تواصل.

وذكرت الإحصائيات أن إجمالي عدد محادثات خدمة الواتساب المستلمة حتى يونيو الماضي، بلغ قرابة 179 ألف محادثة، فيما عقدت الوزارة 21 مجلساً للمتعاملين، حضرها 3.570 شخصاً من مختلف فئات المجتمع والمتعاملين على خدمات الوزارة.

ولفتت الإحصائيات، إلى أن إجمالي الملاحظات والاقتراحات وطلبات الدعم الفني عبر صوت المتعامل، بلغ نحو 224 ألف ملاحظة واقتراح وطلب دعم فني.

وأكدت الوزارة، أن قنوات الاتصال والتواصل المختلفة وعلى راسها القنوات الرقمية، تأتي انسجاماً مع توجهات الوزارة الرامية للتحول الرقمي في تقديم خدماتها، وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الخدمات الحكومية ضمن الأفضل عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية، والحكومة الذكية، وتعزيز مكانتها، مشيرة إلى أنها تعمل على رفع جاهزية وكفاءة الخدمات والعمليات الرقمية.

وأشارت الوزارة، إلى حرصها على تبني واستخدام آخر التقنيات التكنولوجية للاستفادة منها في تطوير منظومة التحول، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لمواكبة المستقبل ومتطلباته التقنية والاستفادة من تجارب الجهات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزارة، أن توفر منظومة متنوعة من وسائل التواصل تتضمن حزمة قنوات ومبادرات لتعزيز تواصل الوزارة مع جمهور المتعاملين، عبر بنية تكنولوجية موحدة وآمنة تتضمن وسائل تكنولوجية حديثة وتطبيقات هواتف ذكية، تخدم تطلعات المتعاملين، وتُمَكِّنُ سوق العمل وبيئة الأعمال من مسايرة التطورات المتلاحقة، استجابة لمتطلبات الحكومة وتوجهاتها.

وتعتمد منظومة التواصل التابعة للوزارة لتقديم خدمات علاقات المتعاملين، على ضوابط وإجراءات حوكمة ورقابة دورية، تطبيقاً لاستراتيجية الوزارة التي تستهدف مواكبة أعلى معايير الجودة في مجال تعزيز التواصل مع المتعاملين ومواكبة احتياجاتهم وفقاً لمعايير الحكومة الذكية ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وتنفيذاً لوعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

ومن أبرز قنوات ووسائل التابعة للوزارة، مركز الاتصال 600590000 وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والبريد الإلكتروني

ask@mohre.gov.ae، إلى جانب منصة «تواصل» في مكاتب الموارد البشرية والتوطين، والتي تتيح المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين، والموقع الإلكتروني www.mohre.gov.ae، فضلاً عن حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي @mohre_uae على «تويتر» و«إنستغرام» و«فيسبوك» و«لنكد إن» و«يوتيوب».