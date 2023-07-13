دبي تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية

دبي (الاتحاد)

تستعدُّ دبي لاستضافة النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل - ميدام 2023، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 22 - 24 سبتمبر المقبل، وتنظّمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي. يستقطب المؤتمر نحو 3,000 خبير ومتخصّص في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل، من 47 دولة، ويشارك به أكثر من 40 جمعية ومنظّمة طبية عالمية وحكومية، ويهدف الحدث الطبي الأكبر في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جمع كافة المهتمّين والعاملين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل تحت سقفٍ واحد، لتبادل الخبرات وعرض التجارب، وتبادل آخر المستجدّات العلمية، ويعمل ميدام على توحيد جهود الخبراء والعلماء والباحثين، وسد الفجوة التعليمية بين دول منطقة الشرق الأوسط، والدول الأبرز في طب الأمراض الجلدية في العالم، وتوفير أحدث التقنيات الطبيّة المتقدّمة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظّمات الدوليّة والحكوميّة والخاصة والجمعيات وجميع المهتمين.

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر: «يعمل ميدام وفق رؤية تهدف إلى جمع المختصّين والمهتمّين بطب الأمراض الجلدية والتجميل تحت مظلّة المؤتمر، وجلب آخر ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة إلى دبي والمنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد من الأطباء في الشرق الأوسط للاطلاع على الأفكار الجديدة للباحثين والعلماء والفنييّن، وتوسيع فرص التعلّم لديهم عبر المشاركة في الحدث الذي يجمع المهتمين بهذا المجال على مستوى العالم في دبي».