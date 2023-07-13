الشارقة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في الشارقة الاثنين المقبل، تحت شعار (سلامتكم غايتنا)، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة، وتشجيع الفئات المجتمعية التي يتطلب أعمالهم التعرض لأشعة الشمس اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تجنبهم الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المكتب التمثيلي للوزارة صباح أمس، وبالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمقر المجلس بالإمارة. وحضر المؤتمر كل من محمد الزرعوني مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة وإيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحملة.

وتتضمن الحملة التي تستمر خلال فترة الصيف، جولات ميدانية للمواقع الإنشائية، ومحاضرات توعوية تثقيفية لإيصال المعلومة الصحية إلى مختلف الشرائح المجتمعية ومن جميع الجنسيات، بما يضمن اتباع السلوكيات الصحيحة وتعزيز الوعي بالمخاطر الصحية للإنهاك الحراري والعمل على أهمية توفير بيئة عمل آمنة. وأكد محمد الزرعوني مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، أن إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في الشارقة للسنة الثانية عشرة بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة ومؤسسات خيرية، يجسد حرصها على ترسيخ ثقافة الخير ومنهجية العطاء التي تأسست عليها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الحملة تعكس التزام الجهات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي لدى كافة شرائحه وخاصة الفئات التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس وتوعيتهم بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري.