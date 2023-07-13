حمدان بن زايد: التعليم أساس تقدم الأمم

الظفرة (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في مجلس مدينة زايد، أوائل الصف الثاني عشر في مدارس القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الظفرة للعام الدراسي 2022/2023.

وأكد سموه خلال اللقاء أن التعليم في دولة الإمارات يحظى باهتمام وحرص كبيرين من قيادتنا الرشيدة فهو أساس تقدم وتطور الأمم والارتقاء بالتنمية الشاملة في القطاعات كافة.

وقال سموه: «إن تفوق أبنائنا يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم التي لا تدخر جهداً في سبيل توفير كل الإمكانات من أجل حصولهم على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية».

وأضاف سموه أن رهاننا في دولة الإمارات على التعليم مستمر باعتباره الممكن الرئيسي لعملية التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي الذي قامت عليه الإمارات منذ تأسيسها، الأمر الذي يؤهلنا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ومواكبة التقدم المعرفي الذي يشهده العالم في مختلف المجالات، ونحن اليوم نحصد ثمار ما زرعناه».

وهنّأ سموّه الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم مُثنيًا على جهودهم ومثابرتهم لتحقيق نتائج مشرفة واجتياز هذه المرحلة التعليمية المهمة، وتمنى لهم المزيد من النجاحات في المراحل الدراسية القادمة، وحثهم على مواصلة مسيرة البحث والمعرفة ليأخذوا أدوارهم ومسؤولياتهم في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

سوق العمل

وحث سموه المتفوقين على استكمال دراساتهم في تخصصات علمية تضيف قيمة نوعية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وبشكل خاص في منطقة الظفرة التي تتوافر فيها فرص عمل عديدة في مختلف القطاعات ومن أهمها الطاقة والنفط والصناعة.. مؤكداً حرص الدولة دائماً على توفير كل الإمكانات لدعم مسيرتهم والاستثمار في قدراتهم.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على جهود القائمين على العملية التعليمية والتربوية.. مشيراً إلى أهمية الدور المتميز الذي يقومون به في إعداد الأجيال للمساهمة في بناء الوطن. ووجه سموه الشكر والتقدير لأولياء الأمور لدورهم الكبير وما قاموا به من جهد ومساعدة لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتفوقهم وتميزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل.

من جانبهم أعرب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام بأبنائها الطلبة وحرصها على متابعتهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم.. مؤكدين أن هذا الدعم سيكون دافعاً لهم لمواصلة دراساتهم العليا واستمرار التفوق والتميز.

وقدموا الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على هذه اللفتة الكريمة والتكريم من قبل سموه، والذي يعكس حرصه على متابعة أبنائه وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم.

وعبروا عن شكرهم للهيئتين التدريسية والإدارية على ما قدموه لهم خلال السنوات الماضية وحتى توديعهم لمقاعد الدراسة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعليم العالي والتخصصي والحياة العملية الجديدة.

حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وموزة سيف المنصوري مدير نطاق مدارس الظفرة - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأولياء أمور الطلبة وعدد من المسؤولين.