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«قضاء أبوظبي» ينظم «الحق في حماية النفس»

الحضور في مجلس الخبيصي بالعين (من المصدر)
14 يوليو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية بعنوان «الحق في حماية النفس»، وذلك بمجلس الخبيصي بمدينة العين.
وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أفراد المجتمع.
وتناولت المحاضرة التي ألقاها المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، تعاليم الشريعة الإسلامية في شأن حماية النفس البشرية والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك، باعتبارها من الضرورات الدينية التي تجب المحافظة عليها.
وتضمنت المحاضرة توضيح أهم أسباب انتشار العنف وما يترتب عليه من المساس بسلامة أجسام الغير، ومنها: التنشئة غير السليمة، والاعتياد على العنف داخل الأسرة، والعوامل النفسية، وضعف القيم وأساليب الحوار واحترام الطرف الآخر والمسؤولية، وأيضاً ضعف روح المواطنة الإيجابية والصراعات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني، ومشاهدة الأفلام التي تمجد المجرمين وتزود المجتمع بطرق ارتكاب الجرائم.
وتطرقت المحاضرة إلى الأضرار التي تترتب على انتشار العنف على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، كما تطرقت إلى العقوبات القانونية المقررة بشأن الاعتداء على الحق في الحياة والتي تصل إلى القصاص، وبشأن الاعتداء على سلامة جسم الغير.
ووجهت المحاضرة بعض النصائح المجتمعية في هذا الشأن، منها: ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية بعدم الاعتداء على الآخرين وحقهم في الحياة، وتقوية روح التسامح والمحبة واحترام الآخرين، وتقوية المواطنة الإيجابية المتمثلة في عدم الإضرار بالمجتمع، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور رب العائلة في حل الخلافات.

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