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«حمدان بن محمد لإحياء التراث» و«إقامة دبي» يوقعان اتفاقية

المري وابن دلموك خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
14 يوليو 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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وقع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون بهدف التنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما والتكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم مصالحهما المشتركة وتوظيفها لخدمة المجتمع.
وأعرب الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن سعادته بإنجاز هذه الاتفاقية، كما اعتبر أن هدف الاتفاقية توحيد الجهود في دعم مبادرات وإنجازات إقامة دبي.
من جانبه، أكد عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص المركز على توفير المنبر الإعلامي لجميع الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، في إيصال رسالتها ومهمتها المجتمعية.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
دبي
الإمارات
إقامة دبي
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
عبد الله حمدان بن دلموك
محمد المري
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