«إقامة دبي» تنظم معرض «السعادة في السفر2»

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «معرض السعادة في السفر» لموظفيها وموظفي الجهات الحكومية، بهدف تعزيز سعادة الموظفين، وتوفير تجربة سفر وسياحة داخل وخارج الدولة بأسعار منافسة خلال العطلة الصيفية، وذلك في مقر الإدارة بالجافلية.

وسلط المعرض الضوء على قطاعات الطيران والفنادق ومكاتب السياحة والسفر، بالإضافة إلى الجهات الترفيهية الأخرى، مستهدفاً تقديم حزمة من العروض والامتيازات الحصرية تصل إلى 50%، لتمكن المشاركين من الحصول على أفضل تجربة ترفيهية خلال فترة إجازة الصيف لعام 2023، كما تخلله فرص فوز بجوائز قيمة تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم تضمنت باقات سفر وسياحة.

وشهد افتتاح المعرض الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الذي أشاد بالحدث، مؤكداً أن المعرض يهدف إلى تعزيز جودة الحياة للموظفين من داخل الإدارة والجهات الحكومية الأخرى على مستوى الإمارة، وأشار المري إلى حرص الإدارة على إطلاق مجموعة من المبادرات والأنشطة الرامية إلى إسعاد موظفيهم، لافتاً إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة للمهتمين، حيث يُعد فرصة مناسبة لطرح العروض الترويجية والمنافسة، كما أنه يدعم القطاع السياحي في رفد الاقتصاد الوطني.

وأكد اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، أن تنظيم معرض السعادة في السفر للعام الثاني على التوالي يأتي استكمالاً لجهود الإدارة العامة في تعزيز حضورها وتفاعلها مع جميع الكوادر البشرية العاملة لديها.

وأوضحت مريم المالح، رئيس قسم السعادة وجودة الحياة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المعرض حقق النجاح والأهداف المطلوبة، وتمكن من تعريف موظفي إقامة دبي والجهات الحكومة الأخرى بقطاعات الطيران المختلفة، وبأبرز الوجهات الدولية والمكاتب السياحية والفنادق، موضحة أن المشاركة جاءت لافتة، وأن المعرض شهد تفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين استفادوا من العروض والخصومات المقدمة.