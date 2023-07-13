«مصدر» و«إبيردرولا» تستكشفان فرص الاستثمار والتعاون

مدريد (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، الرئيس التنفيذي المؤسس، رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مع إيجناسيو غالان، رئيس مجلس إدارة شركة «إبيردرولا» الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة في مدريد هذا الأسبوع. كما التقى معاليه عدداً من المسؤولين العالميين بهدف تنسيق الآراء بشأن الحلول التي يمكن أن تضمن تحقيق انتقال منصف ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة. وتأتي هذه الاجتماعات بين مسؤولين إماراتيين وإسبان لمناقشة سبل تعزيز قدرات الطاقة المتجددة ودعم أهداف الحياد المناخي العالمية، استعداداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات إلى المساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية في مؤتمر الأطراف COP28، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 إذا أردنا تحقيق هدف اتفاقية باريس بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، مشدداً على أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تعزيز التعاون الدولي. وأضاف: «نحرص دائماً على تعزيز التعاون واستكشاف فرص التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وناقشت هذه المواضيع مع السيد غالان، حيث ترتبط شركتا ‹مصدر› و‹إبيردرولا› بعلاقات راسخة من التعاون البنّاء في تطوير مشاريع طاقة متجددة أسهمت في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة الناس ضمن مناطق عدة حول العالم. وكان لهذه المشاريع دور مهم في دعم جهود إزالة الكربون وزيادة فرص العمل، كما أنها تسهم في تسريع التقدم لتحقيق انتقال مدروس ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة العالمي».

من جانبه قال إجناسيو غالان: «تمتلك «إبيردرولا» سنوات طويلة من الخبرة في توفير حلول طاقة نظيفة وآمنة، حيث استثمرت على مدى السنوات العشرين الماضية أكثر من 150 مليار يورو بهدف تعزيز عملية انتقال الطاقة. ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، يتوجب القيام بالكثير من العمل للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ويتعين على صانعي السياسات والشركات المستثمرة في الطاقة الالتزام أكثر من أي وقت مضى بتوفير الكهرباء النظيفة عبر مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الأكثر ذكاءً وحلول تخزين الطاقة».

وأضاف غالان: «لقد كان لقائي بمعالي الدكتور سلطان الجابر لقاءً مثمراً، حيث إننا نتشارك الرؤى حول أهمية مصادر الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التقدم المنشود لخدمة مصالح الشعوب والكوكب».