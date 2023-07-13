المنظمة الفرنكوفونية: رؤية قيادة الإمارات في العمل المناخي رائدة

باريس (وام)

أعربت المنظمة الدولية للفرنكوفونية عن كامل دعمها لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ «cop 28» الذي تستضيفه الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، مشيدة برؤية وجهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي تعتبر رائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سالم سهيل النيادي، سفير الدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بمعالي لويز موشيكيوآبو في مكتبها بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار تعزيز التعاون المستمر بين دولة الإمارات والمنظمة الدولية للفرنكوفونية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت موشيكيوآبو، خلال اللقاء، مشاركة المنظمة رسمياً في هذا الحدث العالمي المهم، مضيفة أنه تم حث جميع الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة للمشاركة من أجل توحيد الجهود العالمية والمساهمة في تسريع وتيرة العمل المناخي.