الجمعة 14 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

المنظمة الفرنكوفونية: رؤية قيادة الإمارات في العمل المناخي رائدة

المنظمة الفرنكوفونية: رؤية قيادة الإمارات في العمل المناخي رائدة
14 يوليو 2023 01:16

باريس (وام)

أخبار ذات صلة
منتخب الشابات للسلة يطير إلى أميركا
«الشطرنج» و«الشراع» يلمعان بـ «الذهب» في «الألعاب العربية»
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

أعربت المنظمة الدولية للفرنكوفونية عن كامل دعمها لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ «cop 28» الذي تستضيفه الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، مشيدة برؤية وجهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي تعتبر رائدة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سالم سهيل النيادي، سفير الدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بمعالي لويز موشيكيوآبو في مكتبها بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار تعزيز التعاون المستمر بين دولة الإمارات والمنظمة الدولية للفرنكوفونية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت موشيكيوآبو، خلال اللقاء، مشاركة المنظمة رسمياً في هذا الحدث العالمي المهم، مضيفة أنه تم حث جميع الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة للمشاركة من أجل توحيد الجهود العالمية والمساهمة في تسريع وتيرة العمل المناخي.

المنظمة الدولية للفرنكوفونية
الإمارات
المناخ
قمة المناخ
مؤتمر المناخ
COP28
آخر الأخبار
منتخب الشابات للسلة يطير إلى أميركا
الرياضي
منتخب الشابات للسلة يطير إلى أميركا
اليوم 21:00
قادة من فاغنر يدربون قوات من بيلاروسيا
عربي ودولي
فاغنر تدرّب قوات الدفاع في بيلاروسيا
اليوم 20:34
بلغ نهائي ويمبلدون.. ديوكوفيتش على مشارف «التفرد»
الرياضي
بلغ نهائي ويمبلدون.. ديوكوفيتش على مشارف «التفرد»
اليوم 20:33
«يويفا» يغرم يونايتد وبرشلونة بسبب «اللعب المالي النظيف»
الرياضي
«يويفا» يغرم يونايتد وبرشلونة بسبب «اللعب المالي النظيف»
اليوم 20:32
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
أوكرانيا تدلي بتصريحات بشأن هجومها المضاد
اليوم 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©