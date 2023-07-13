«تريندز» و«الشؤون الإسلامية»: أهمية البحث العلمي في نشر المعرفة

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف سبل تفعيل الشراكة الموقعة بينهما، وتعزيز التعاون البحثي بما يخدم المعرفة والمجتمع، والمشاركة في استشراف الأحداث وتحليلها برؤى علمية موثقة. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لوفد من تريندز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي وعضوية عدد من المسؤولين وباحثي تريندز لدى زيارته لمقر الهيئة في أبوظبي حيث جرى تبادل الحديث حول البحث العلمي ودوره في نشر الأفكار والقيم المعرفية الصحيحة.

وعُقدت جلسة حوارية بين مسؤولي الهيئة وباحثي تريندز تركزت حول المجالات المعرفية والبحثية، وتفعيل الشراكة الموقعة بين الجانبين بما يحقق أهدافهما المشتركة، والمتمثلة في دعم البحث العلمي الجاد والرصين، وبما يخدم نشر المعرفة الصحيحة والأفكار والقيم السليمة، ويواجه الفكر المنحرف والكراهية، ويعزز قيم التسامح والتعايش والأُخوّة الإنسانية، ويستشرف ويرتقي بالمخرجات البحثية التي تستهدف دعم المهتمين، واستشراف الأحداث وتطوير السياسات العامة، التي تخدم التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع «تريندز»، الذي بات منصة علمية بحثية رائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال العمل على مبادرات استباقية تستشرف المستقبل.

وأشار إلى أن التعاون مع «تريندز» بما يضم من كفاءات بحثية، خاصة الشباب، يعتبر مثالًا، ويشكل فرصة للنهوض بمجال البحوث والدراسات التي تخدم أفراد المجتمع، وتسهم في تنمية ملكاتهم الفكرية والثقافية، وتعزز من قدراتهم وابتكاراتهم لخوض غمار الحياة بثقة وشغف نحو مستقبل زاهر.