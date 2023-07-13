قيادات إعلامية في تحكيم «الشارقة للاتصال الحكومي»

الشارقة (الاتحاد)

جمعت لجنة تحكيم «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نخبة من أبرز الإعلاميين، والأكاديميين، والمتخصصين في استراتيجيات الاتصال، والصحفيين، حيث استهدفت الجائزة التي تواصل استقبال طلبات المنافسة على فئاتها العربية والعالمية حتى 15 أغسطس المقبل، تقديم أبرز وأفضل ممارسات واستراتيجيات الاتصال بكافة مستوياته، وفي مختلف قنواته وتجاربه المبتكرة.

ونظراً لتعدد فئاتها وحجم الإقبال للمنافسة عليها من مؤسسات وأفراد من مختلف دول العالم، شكلت الجائزة لجنة تحكيم عليا تضم رؤساء اللجان الفرعية المخصصة لتحكيم الفئات المتقاربة في المجال أو الجمهور المستهدف، وتشمل اللجان: لجنة تحكيم الحملات، ولجنة تحكيم الممارسات العامة، ولجنة تحكيم المتحدثين الرسميين، ولجنة تحكيم البرامج، ولجنة تحكيم الممارسات الشخصية.

وفي مقدمة أسماء المحكمين في اللجنة العليا، محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام)، الذي تولى العديد من المناصب الإعلامية، مثّل خلالها دولة الإمارات فيعدد من البلدان، إلى جانب علي جابر، مدير عام قنوات «إم. بي. سي»، وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي، وشهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، الذي ساهم بشكل كبير في تأسيسها ونموها بشغف في الحلول التقنية.

ومن بين القيادات الإعلامية التي تتضمنها لجنة التحكيم العليا، الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، الذي يعد من أبرز الخبراء في مجال تحديث القطاع الحكومي بسلطنة عمان، إضافة إلى منصبه كمستشار الدراسات والبحوث، ورئيس وحدة التفكير بديوان البلاط السلطاني، في حين ضمت اللجنة كذلك، الإعلامي محمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، الذي قدم خلال رحلته الإعلامية رصيداً من الخبرة في البرامج الحوارية والمباشرة امتد لأكثر من 15 عاماً، من أهمها «في حضرة الكتاب»، و«وطني»، و«مع المسؤول»، و«الخط المباشر» وغيرها.

وضمت لجنة التحكيم كذلك، الإعلامية المصرية البارزة منى الشاذلي، التي تركت بصمة واضحة من خلال برامجها ومقابلاتها المتنوعة، أهمها «العاشرة مساءً» على قناة دريم، وبرنامجها الحالي «معكم منى الشاذلي» على قناة CBC الفضائية، في حين شملت عضوية اللجنة الإعلامي سامي الريامي، الذي يحظى بمسيرة حافلة تولى خلالها عدداً من المناصب الإعلامية، مقدماً العديد من الأعمال المنشورة والمقالات والأعمدة التي تركز على الشؤون المحلية.

إضافة إلى ذلك، ضمت الجائزة إلى لجنتها العليا، الدكتور يسار جرار، المستشار الاستراتيجي في مجال الأسواق الناشئة، ومؤلف كتاب The Sheikh CEO، الذي شغل العديد من المناصب، كان من أبرزها مدير التخطيط الاستراتيجي في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما ضمت اللجنة، الكاتب والإعلامي السعودي، الدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج، الذي أصدر العديد من المؤلفات والأعمدة اليومية والشهرية بصحف ومجلات مختلفة، ويقدّم أسبوعياً برنامج «يا هلا بالعرفج» على قناة روتانا خليجيّة، إضافة إلى عضويته في مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «منذ انطلاقها، شكلت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي منصة دولية للارتقاء بالاتصال وأدوات مخاطبة الجمهور وبناء الرأي العام، ومع العدد المتنامي للمشاركات وطلبات التقديم لها من مؤسسات إعلامية ورواد اتصال من مختلف بلدان العالم، نضع بعين الاعتبار أهمية الاستعانة بخبرات واسعة من الشخصيات القيادية في مجال الاتصال والإعلام، والمتميزين في التنمية المجتمعية، والمؤسسية، وغيرهم من المؤثرين، لضمان عملية تحكيم عالية المستوى، تواكب كثافة وجودة المشاريع المتقدمة». وتواصل «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، استقبال طلبات الترشيح للتنافس على فئاتها المختلفة، التي تستهدف الرواد في صناعة الاتصال، من المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد، والشباب، وطلاب الإعلام والاتصال، الذين فتحت أمامهم أبواب المشاركة عبر الموقع الإلكتروني في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل.