«حافلة عند الطلب».. للتنقل في ياس

هالة الخياط (أبوظبي)

دعا مركز النقل المتكامل زوار جزيرة ياس من المقيمين والسيّاح إلى الاستفادة من خدمة «حافلة عند الطلب» التي تتيح التنقل بسهولة بين المناطق الترفيهية في الجزيرة، من خلال تحديد الخيارات المفضلة مثل التوقيت والوجهة وإمكانية الوصول بالكراسي المتحركة.

وتوفر الخدمة فرصة التنقل بين مختلف المرافق الخدمية والتسويقية والترفيهية داخل الجزيرة، والتي تشمل الفنادق وعالم فيراري وحلبة مرسى ياس وياس مول وياس ووتر وورلد وسي وورلد وغيرها من المرافق الترفيهية، إضافة إلى المناطق السكنية المختلفة داخل الجزيرة، ومناطق الزينة والمنيرة والبندر المجاورة للجزيرة.

وأوضح المركز، أن خدمة «حافلة عند الطلب» متوفرة الآن في كل من جزيرة ياس، جزيرة السعديات، مدينة خليفة، الشهامة، الباهية القديمة، الرحبة، السمحة وبعض أحياء منطقة الصدر. وشهد أبريل الماضي توسيع نطاق خدمة «حافلة عند الطلب» لتشمل مدينة خليفة بعد أن حققت هذه الخدمة نجاحاً كبيراً واستجابة واسعة من الجمهور، منذ إطلاقها للمرة الأولى في مدينة الشهامة أواخر عام 2020 ومن ثم في جزيرتي ياس والسعديات، حيث بلغ إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من الخدمة منذ إطلاقها وحتى أبريل الماضي 587 ألف رحلة راكب، في حين بلغ عدد الأفراد الذين قاموا بتحميل تطبيق «Abu Dhabi Link»، أكثر من 51.300 شخص، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز النقل المتكامل لتعزيز شبكة النقل الجماعي، وتسهيل حركة تنقلات أفراد المجتمع، وتقديم خدمات مبتكرة وذكية وبطريقة سهلة تتناسب مع احتياجاتهم وتواكب توقعاتهم وتلبي تطلعاتهم وتمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وأمان.

ويسعى المركز من خلال خدمة «حافلة عند الطلب» إلى تسهيل تنقلات السكان وتنويع خيارات التنقل، وتعزيز راحة مستخدمي وسائل النقل العام، وجعل خدمات النقل الجماعي أكثر ملاءمة لاحتياجات الجمهور. وتعتمد فكرة خدمة «حافلة عند الطلب» على توفير حافلة عند طلبها من أفراد المجتمع للانتقال داخل منطقة معينة، ونقلهم من مواقعهم إلى أقرب محطة أو وسيلة نقل عام أو أي وجهة أخرى يقصدونها داخل المنطقة التي تعمل فيها الحافلة.

وتمثل إحدى وسائل النقل القائمة على مبدأ الميل الأول والأخير عن طريق تشغيل حافلات صغيرة للعمل عند الطلب باستخدام تطبيق ذكي في مناطق محددة بالإمارة. وتشجع زوار وقاطني تلك المناطق على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم الداخلية، حيث تقلل مسافة المشي ووقت الانتظار.

يمكن الحصول على الخدمة عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، حيث بإمكان المتعاملين تحميل التطبيق المتوفر في «آبل ستور»، و«جوجل بلاي» على الهواتف والأجهزة الذكية، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: تحديد المكان الخاص بالراكب والوجهة المستهدفة واختيار الوقت المناسب لبدء الرحلة، قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة منه. كما سيظهر نوع الحافلة ورقم اللوحة في التطبيق الذي يوفر أيضاً لطالب الخدمة إمكانية تتبع مسار الحافلة وأوقات تحركها بشكل مباشر، بدءاً من وقت طلبها إلى أن تصل للوجهة المستهدفة.