قصر الوطن يستقبل 60 طالباً وطالبة من أكاديمية ربدان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل قصر الوطن 60 طالباً وطالبةً من «أكاديمية ربدان» يوم 12 يوليو، حيث شاركوا في جولة إرشادية تعليمية تعرفوا خلالها على أبرز الملامح الثقافية والتاريخية التي يمتاز بها القصر، وذلك تماشياً مع التزامه برعاية وتعزيز المواهب الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الجولة في إطار فعاليات المخيم الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية تحت اسم «جاهزين يا وطن» والذي يهدف لبناء وإعداد قادة المستقبل وإثراء معارفهم ومهاراتهم الشخصية، من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والتفاعلية.

وبهذه المناسبة، قالت داليا الشوا، المرشد المسؤول عن الجولة التعريفية: «نحرص في قصر الوطن على إبراز ملامح التراث العريق لأمتنا، ونسعى لتعزيز الهوية الوطنية، وتمكين العقول الشابة من احتضان إرث ماضينا واكتشاف طرق لرسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً. ويسرنا أن نرى أن مثل هذه الزيارات تفتح أبواب الإلهام أمام جميع الطلبة».

من جانبه، عبّر أحمد صالح العيدروس، رئيس قسم الاتصال في أكاديمية ربدان، عن شكره وتقديره للدعم القيّم الذي قدمه قصر الوطن لمخيّم أكاديمية ربدان الصيفي (جاهزين يا وطن)، مؤكداً على أهمية دور قصر الوطن في إنجاح هذه المبادرة الهادفة باعتباره شريكاً مهماً ضمن جهود متكاملة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة. وأشار العيدروس إلى أن تنظيم هذه الزيارة يأتي لإطلاع المشاركين على هذا المعلم الثقافي العريق الذي يعكس إرث دولة الإمارات وتاريخها، وذلك في إطار محور مهم واستراتيجي من محاور البرنامج.

وتمتاز زيارة قصر الوطن بتجربة ثقافية فريدة، ويمكن للزوار من مختلف الأعمار زيارته مراراً وتكراراً، لاسيما وأن زيارة واحدة غير كافية لمشاهدة جميع روائعه العمرانية وعجائبه الفنية والتعرف على إرثه التاريخي الأصيل. ويرحب قصر الوطن بالزوار من جميع الأعمار يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 17:30 مساءً.