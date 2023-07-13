القنصل الياباني يشيد بتعاون جمارك دبي في مواجهة تهريب المخدرات

دبي (الاتحاد)

أعربت القنصلية اليابانية في دبي عن تقديرها لجمارك دبي ودورها في التعاون مع الجهات والمنظمات الجمركية العالمية في التصدي لجرائم تهريب المخدرات عبر الحدود، ونقل نويورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان في دبي، خلال زيارة قام بها إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي، شكر السلطات اليابانية لجمارك دبي لمساعدتها في ضبط شحنة مخدرات عبور كانت قادمة من دولة آسيوية ووجهتها النهائية اليابان، وكانت تحمل نحو 700 كيلوغرام من مسحوق «الميثامفيتامين» المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار، والتي تعتبر ثاني أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ اليابان.

ورحب أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالقنصل الياباني والوفد المرافق له، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل على توسيع التعاون في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود ومواجهة تهريب المخدرات والمواد الممنوعة، حيث تمتلك جمارك دبي فريقاً متخصصاً في رصد وتحليل البيانات وكادر تفتيش مؤهلاً يتمتع بالكفاءة والاحترافية، وكذلك أنظمة متطورة رائدة لتتبع الشحنات المشبوهة، وتعمل على مشاركة جميع هذه الخبرات المتراكمة مع الجهات والهيئات والمنظمات الجمركية حول العالم للاستفادة منها.

وأشاد نويورو سيكيجوتشي بجهود جمارك دبي، ودورها في دعم نمو التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات واليابان، مثمناً قدرات جمارك دبي في مواجهة جرائم تهريب المخدرات عبر الحدود، حيث أسهمت إدارة الاستخبارات الجمركية من خلال رصد وتحليل البيانات عبر عمليات الاستهداف الخاصة بها بمساعدة السلطات الجمركية في اليابان في ضبط شحنة مخدرات مسحوق «الميثامفيتامين».