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21 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1445 بهيآت حكومة دبي

21 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1445 بهيآت حكومة دبي
13 يوليو 2023 19:58

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1445 في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي، يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023 ميلادية.
وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، داعية الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بموفور الصحة والعافية.

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