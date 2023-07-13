شرطة الشارقة تحذر من أسلوب جُرمي جديد في عمليات الاحتيال لبيع السيارات

حذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع، مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من عمليات نصب واحتيال بغرض السرقة، وتكمن صورتها في قيام بعض المتصيدين من استخدام أسلوب جرمي جديد يعتمد فيه على إيداع شيكات وهمية بأجهزة الصراف الآلي خلال عطل نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية؛ مستغلين توقف العمليات المالية في المؤسسات المصرفية والبنكية؛ موهمين ضحاياهم بإتمام صفقاتهم، ليتفاجؤا بوقوعهم ضحية جريمة احتيال وسرقة.

وتفيد شرطة الشارقة عن وردود عدة بلاغات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية، بتعرض بعض الأشخاص للنصب والاحتيال من قبل بعض الجناة، وذلك بقيام المحتالين بالتواصل مع بائعي السيارات عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها بالدولة خلال العطل الرسمية، ويقوم المحتال -بعد إتمام عملية الشراء المبدئي- بإيداع شيك وهمي إلى حساب البائع (الضحية) بمبلغ المركبة من خلال أجهزة الصراف الآلي، متنكراً حتى لا تتعرف عليه كاميرات المراقبة المصرفية، وبمجرد تسلّم البائع رسالة نصية من البنك تفيد بأنه "تم إيداع شيك بالمبلغ المتفق عليه، وأنّ عملية الإيداع تحت التحصيل"، يقوم الأخير بإنهاء إجراءات المبايعة كاملة وتسليم المركبة (للمحتال) قبل إتمام عملية تسلّم الأموال، ويدرك بعدها بأنه وقع ضحية للاحتيال المالي وتعرض مركبته للسرقة.

وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في فخ احتيال العمليات التجارية، والتيقظ التام لها، بما يضمن تحقيق الأمن الشامل والمستدام، وفي حال الشك أو ‏التعرض للاحتيال، التواصل المباشر عبر الرقم (8002626)، أو عبر منصة الاتصال للحالات غير الطارئة (901)