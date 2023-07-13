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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
13 يوليو 2023 17:41

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة.
كما توقع المركز أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة ومحملة للغبار والأتربة شرقاً وشمالاً تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .
ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:36 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 15:41 والثاني عند الساعة 06:17.
ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:31 والثاني عند الساعة 18:45 والجزر الأول عند الساعة 13:48 والثاني عند الساعة 02:04 .

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