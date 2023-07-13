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حاكم الشارقة يوجه مديري البلديات بجولات يومية ويعتمد 19مليون درهم لتجديد أسوار حدائق

حاكم الشارقة
13 يوليو 2023 16:15

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مديري البلديات في إمارة الشارقة بتنفيذ جولات ميدانية استطلاعية يومياً، قبل مباشرة العمل بمكاتبهم، لتلمس احتياجات الجمهور، في كافة المجالات، على أرض الواقع.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، مبلغ 19 مليون درهم لتجديد أسوار 21 حديقة في مختلف مناطق المدينة، لتعزيز مظهرها الجمالي كأحد المرافق المهمة في الإمارة، حيث تحظى الحدائق باهتمام ومتابعة سموه وتعمل البلدية على توفير أفضل المرافق والخدمات فيها والقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وثمن عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لهذا المشروع، وتوفير الدعم لإنجازه وفق أفضل المواصفات والمعايير، بما يعكس رؤى سموه للاهتمام بالحدائق ومرافقها وتوفير أفضل الخدمات فيها، باعتبارها بيئة مثالية لقضاء أجمل الأوقات وتعزيز العلاقات الاجتماعية، ومقصداً مهماً لسكان الأحياء خصوصاً.

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ولفت الطنيجي إلى أن البلدية خصصت فريقاً لإنجاز المشروع وحصر الحدائق ذات الأسوار القديمة، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى منه وفقاً لجدول زمني محدد، حيث تشمل إزالة الأسوار المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس، ويستخدم فيها أفضل أنواع الحصى، كما يتناسب شكلها مع الطراز المعماري للإمارة الذي يجمع بين الأصالة والعراقة والتراث، ويعزز من المظهر الحضاري والجمالي.

وأوضح أن أسوار الحدائق بشكل عام تعزز من الشعور بالأمان والسلامة داخل كل حديقة، وتساهم في الحفاظ على الممتلكات والمرافق الخدمية التي تحتويها الحديقة، كما أن هذه الأسوار تعكس حرص البلدية على تحسين الخدمات وتطوير المرافق بما يتماشى مع النهضة العمرانية والسكانية التي تشهدها.

 

 

المصدر: وام
الحدائق
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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