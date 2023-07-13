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محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي

محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
13 يوليو 2023 12:58

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويضم المجلس في عضويته راشد سعيد سالم العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، وريما المقرب المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية بأبوظبي، وربيع أبو شقرا، مدير تنفيذي بمكتب الشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة، وميره عمر الفطيم، رئيس مجلس التوطين لمجموعة الفطيم، وبدر عبدالحميد جعفر، رائد أعمال اجتماعي، والدكتورة منى جمعه البحر، مستشار دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، كما يضم مجلس أمناء جامعة زايد الأستاذ روبرت جون ولن، أكاديمي، والدكتورة موك كريستيان، مستشار أول لتنمية رأس المال البشري ورائد أعمال، ودينه السيد الهاشمي، مدير مشاريع رئيسي بالمكتب التنفيذي بدبي ومؤسس شركة "سكل" لتطوير المهارات، بالإضافة إلى ممثل عن فئة الشباب، يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويتولى مجلس أمناء الجامعة إقرار التوجه الاستراتيجي للجامعة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بالدولة، واعتماد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجامعة والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات التطويرية للجامعة بما يعزز من كفاءة وجودة المخرجات التعليمية، وإقرار سياسات القبول ونظم الدراسة والامتحانات ومتطلبات التخرج، وإقرار إنشاء فروع وكليات جديدة للجامعة أو تعديل القائم منها، وإقرار البرامج والتخصصات الأكاديمية والمناهج الدراسية التي تطرحها الجامعة، ومنح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للوائح المنظمة لها وإقرار التقويم الدراسي السنوي للجامعة.

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كما يتولى مجلس الأمناء إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للجامعة بما يشمل اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والمشتريات والموارد البشرية وفق التشريعات السارية بالحكومة، بالإضافة إلى إقرار والإشراف على تنفيذ الميزانية المعتمدة للجامعة والحساب الختامي، وإقرار القواعد والنظم الخاصة باستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها، والإشراف على حصول الجامعة على الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي من قبل الجهات المختصة لجميع البرامج التي تطرحها الجامعة.

وقد تأسست جامعة زايد في العام 1998 كمؤسسة علمية عصرية تحتذي نموذجاً عالمياً للتعليم، لتكون الجامعة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة من حيث التفوق الأكاديمي والإبداع، وتواصل الجامعة جهودها الهادفة إلى تطوير كافة المسارات التعليمية، وتسعى إلى تبنّي المناهج المبتكرة، وتعزيز البحث العلمي، وتمكين أجيال من القادة، قادرين على صنع المستقبل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شما المزروعي
جامعة زايد
محمد بن راشد
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