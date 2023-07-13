«المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات» يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز «إيفي»

فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز «إيفي» العالمية 2022 كأكثر المؤسسات فعالية وإبداعاً في مجال الاتصال والتسويق، بما يعكس دوره الحيوي في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في قطاعات مختلفة.

وفاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال عامي 2021 و2022 بـ17 جائزة ليحقق 280 نقطة، وذلك تتويجاً لجهوده ومبادراته الإبداعية التي أسهمت في إبراز الحملات والمشاريع الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات بما يشمل العمل الحكومي، والعمل المجتمعي، إضافة إلى قطاعات الفضاء وعلوم المستقبل. وتعد جوائز «إيفي» أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تقام لتكريم الجهات والأفكار المثمرة والإبداعية في قطاع التسويق والاتصال والإعلام.

وجاء فوز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولي إقليمياً في الجوائز ليعكس الدور الريادي الذي قام به المكتب في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في قطاعات مختلفة، عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية، وترسيخ الرسائل الإعلامية الموحدة والهادفة، وابتكار محتوى إبداعي يواكب المتغيرات ويساهم بتعزيز مكانة الدولة الريادية على مستوى العالم.

وأكدت عالية الحمّادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن دعم المشاريع الوطنية عبر تطوير الخطط الإعلامية المتكاملة والفعالة يأتي في مقدمة أولويات المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من الوسائل والآليات الجديدة في عالم صناعة المحتوى كونها تسهم في إبراز الرسائل والقيم الإيجابية التي تتبناها دولة الإمارات في كافة مشاريعها ومبادرتها، علاوة على قدرتها على بناء جسور التواصل مع مختلف فئات الجمهور وعلى اختلاف توجهاته.

وأضافت الحمادي: «يعكس فوز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولي إقليمياً في جوائز «إيفي» العالمية 2022 تميز قطاع الإعلام الحكومي في دولة الإمارات وقدرته على مواكبة التطورات والمسارات التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات لإبرازها على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج تنموي متفرد».

دور محوري لأدوات الإعلام الرقمي والجديد

من جهته، قال خالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: «يعتبر تحقيق المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في مؤشر إيفي لفعالية العلامات والمؤسسات في حملاتها الإعلامية إنجازاً غير مسبوق. يضع هذا التقدير البارز للمكتب بجانب العلامات التجارية العالمية الرائدة مثل ماكدونالدز وبيرجر كينج، ويتجاوز علامات تجارية وكلاسيكية أخرى مثل شفروليه وسامسونج وبيبسي وفودافون وبي إم دبليو، ويحمل أهمية عميقة، فهو يُظهر قدرتنا الاستثنائية، ليس فقط باستغلال استراتيجيات الاتصال المبتكرة، ولكن كذلك الفعّالة».

وأضاف الشحي: «يحرص المكتب الإعلامي على تقديم حملات اتصال تلامس الجمهور، ويؤكد هذا الإنجاز الأثر الذي تتركه رسالتنا في تشكيل الانطباعات، ودفع النتائج الإيجابية، وإعادة تأكيد موقعنا كرواد في مجال الاتصالات الحكومية. ويبرز هذا الإنجاز التزامنا بالشفافية، والمصداقية، وقوة الرواية الاستراتيجية في جذب انتباه الجماهير في جميع أنحاء العالم... الإبداع في التسويق ليس محصوراً في العلامات التجارية فقط، بل هناك فرصة فريدة للمؤسسات الحكومية لتحقيق تأثير فعال وخلق روابط ذات مغزى مع جمهورها فمن خلال تبني الإبداع، يمكنها أن تلهم وتؤثر وتجذب انتباه الجمهور لرسائلها».

الإمارات إلى عالم الفضاء

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعها لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، حيث انطلق المسبار في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020، لينجح في فبراير 2021 بالدخول إلى مدار المريخ في أول رحلة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر. وانطلاقاً من دوره في وضع وتنفيذ استراتيجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالحملات والمشاريع والمبادرات الوطنية في الدولة، قام المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات بالإشراف على الخطة الإعلامية المتكاملة للمشروع، وتوفير المحتوى الشامل للقطاع الإعلامي المحلي والإقليمي والعالمي، حيث نجح المكتب في المساهمة بترسيخ مكانة الدولة وصورتها الإيجابية خارج الدولة وعلى المستوى العربي والإقليمي والعالمي، من خلال توحيد الرسائل الإعلامية وتوفير محتوى غني وشامل يحاكي أهمية المشروع كأول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ.

حملة أجمل شتاء في العالم

أطلق المكتب الإعلامي «حملة أجمل شتاء في العالم» بهدف تنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بجمال الشتاء وكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لمجتمع الإمارات، وزوارها لقضاء أوقات مميزة.

وخلال الأعوام الماضية أسهمت الحملة بشكل فعال في إبراز ما تمتلكه دولة الإمارات من وجهات وكنوز سياحية تناسب الجميع لاسيما في فصل الشتاء، وحفزت الحملة سكان الإمارات وزوارها على زيارة أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة العديد من الأنشطة، وصناعة أجمل الذكريات، وذلك عبر تقديمه قوائم واسعة من الخيارات الجاذبة والمتنوعة، التي تناسب أصحاب الميول المختلفة، من كافة الأعمار والشرائح العمرية.

وعلاوة على ذلك، أسهم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع الوطنية التي أطلقتها وتبنتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية، عبر باقة من الخطط الإعلامية المتطورة التي تتماشى مع توجهات الإمارات ورؤيتها المتفردة للمستقبل.

ويذكر أن جوائز «إيفي» تمنح للجهات والمؤسسات الرائدة في مجال الاتصال والتسويق، ويشرف على الجوائز «إيفي العالمية» التي تعد منظمة غير ربحية تركز جهودها على تكريم الأفكار والمبادرات المؤثرة والفعالة في مجال الاتصال.

وتأسست جوائز إيفي في عام 1968، بهدف تكريم أفضل الأفكار المبتكرة والإبداعية في قطاع الاتصال والتسويق على مستوى العالم، وفي عام 2011، انبثق عنها مؤشر «إيفي» الذي يستهدف تكريم المؤسسات الإعلامية والجهات التسويقية وأبرز العلامات التجارية الفاعلة والمتميزة ضمن قطاع الاتصال والإعلام والتسويق، كما يسعى إلى تسليط الضوء على جهود نخبة العاملين ضمن هذا القطاع في أكثر من 125 سوقاً في جميع أنحاء العالم.

واليوم، تشهد الدورة الثانية عشرة من المؤشر تكريم أكثر من 4000 فائز ومشارك من حول العالم، بعد نجاحهم في أكثر من خمسين مسابقة محلية وإقليمية، وبعد خضوعهم لتقييمات صارمة مبنية على مجموعة من المقاييس العالمية والتصنيفات المحددة.