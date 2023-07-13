شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة صحة منشور تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الإعلان عن فتح باب التوظيف لكافة الجنسيات.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن الإعلان عن الوظائف يتم عبر القنوات الرسمية التابعة لها.

وتهيب شرطة الشارقة بالجميع ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى تلك المعلومات غير الصحيحة وتداولها.