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شرطة أبوظبي تُطلق مشروع "مُعالجي الأليف" لتعزيز الحالة النفسية للأحداث

شرطة أبوظبي تُطلق مشروع "مُعالجي الأليف" لتعزيز الحالة النفسية للأحداث
13 يوليو 2023 10:29

أطلقت إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشروع "معالجي الأليف" لمساعدة الأحداث الذين يعانون من مشاكل القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية والسلوكية من خلال الاعتناء بالحيوانات الأليفة.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، أن المشروع الذي تمت دراسته وتطبيقه بمشاركة إدارة التفتيش الأمني "k9" في قطاع المهام الخاصة، يُعزز الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، والتي تسعى إلى تأهيل النزلاء وتقديم الرعاية اللاحقة، ويدعم حرصها المستمر على استباقية وجودة الخدمات المقدمة لشرائح المجتمع كافة، وعلى الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وتبني الأفكار الإبداعية لتحقيق التميز في منظومة تأهيل الأحداث الجانحين.

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من جانبه قال العقيد بهيان حمد العامري، مدير إدارة رعاية الأحداث، إن شرطة أبوظبي تسعى دائمًا إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن الخطط العلاجية التي يتم وضعها للأحداث، مشيرا إلى أن مشروع "معالجي الأليف" يعد من المشاريع التطويرية غير المسبوقة على المستوى المحلي، موضحا أن الهدف من تطبيقه هو تحسين الحالة النفسية للأحداث الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية، من خلال الاعتناء بالحيوانات الأليفة والتي أثبتت الدراسات دورها في هذا المجال.

ويسهم المشروع في تعزيز منظومة تأهيل الأحداث في شرطة أبوظبي بما يتناسب مع المعايير والممارسات العالمية الرائدة واستخدام البرامج المتطورة في هذا المجال.

 

 

 

 

المصدر: وام
القلق والكآبة
شرطة أبوظبي
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