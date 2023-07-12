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الإمارات

الإمارات.. التزام راسخ بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

الإمارات.. التزام راسخ بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية
13 يوليو 2023 01:26

أديس أبابا (وام) 

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شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في الاجتماع الأول للجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة الإيغاد لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية السودان، والذي عقد في أديس أبابا بتاريخ 10 يوليو. 
وترأس الاجتماع فخامة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، بحضور كل من معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومعالي محمود علي يوسف وزير خارجية جمهورية جيبوتي، وبنجامين بول مل المبعوث الخاص لجنوب السودان، ورقنه جيبيهو سكرتير عام الإيغاد، وبانكول أديوي مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، ومارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وماري فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، ومحمد جاد سفير جمهوية مصر العربية لدى أثيوبيا والاتحاد الأفريقي، وعلي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، ويوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، وممثلي عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وتعتبر «إيغاد» منظمة إقليمية تضم ثماني دولٍ من شرق القارة الأفريقية، تأسست بهدف نشر السلام والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وتؤكد مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في الاجتماع حرص دولة الإمارات والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الدول الأفريقية.

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