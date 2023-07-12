الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دارة سلطان القاسمي» تسلط الضوء على «وسام أم الإمارات»

«دارة سلطان القاسمي» تسلط الضوء على «وسام أم الإمارات»
13 يوليو 2023 01:25

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
السنوسي «الأجنبي الثالث» في قائمة «الصقور»

اختارت دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ضمن مشروع «قصة جائزة» الذي يسلط الضوء فيه بشكل شهري ولمدة عام على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة، جائزة «وسام أم الإمارات» الذي منح لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 25 نوفمبر 2019.
وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «وسام أم الإمارات» بمناسبة اختيار سموه الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع من قبل برنامج «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» في دورته الخامسة.
ويعد صاحب السمو حاكم الشارقة نموذجاً استثنائياً لقائد ملهم يؤمن بأهمية التقدم والتطور مع المحافظة على العادات والتقاليد والهوية الثقافية والدينية للشعب، الأمر الذي ظهر جلياً في المبادرات التي أسسها سموه وعمل على إنجاحها بما يخدم شعبه والإنسانية.

الإمارات
الشارقة
وسام أم الإمارات
سلطان القاسمي
دارة الدكتور سلطان القاسمي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
شرطة الشارقة
الإمارات
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
اليوم 11:33
تنويه مهم من "الموارد البشرية والتوطين"
الإمارات
تنويه مهم من "الموارد البشرية والتوطين"
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©