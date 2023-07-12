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سفير الإمارات يلتقي وزير الدفاع الكويتي

سفير الإمارات خلال لقاء وزير الدفاع الكويتي (وام)
13 يوليو 2023 01:24

الكويت (وام)

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التقى الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، مع معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت، حيث استعرضا العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحثا سبل تعزيز وتنمية التعاون.
وسلم النيادي خلال اللقاء - يرافقه العقيد الركن محمد المهيري، الملحق العسكري لبعثة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت - معاليه دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لحضور فعاليات النسخة الـ 18 من معرض دبي للطيران 2023.
من جانبه، أشاد معالي الشيخ أحمد الفهد الصباح بعمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وعبر معاليه عن عميق شكره للدعوة الكريمة لحضور معرض الطيران.

سفير الإمارات
الإمارات
الكويت
الإمارات والكويت
مطر حامد النيادي
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