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ولي عهد الفجيرة: الأعراس الجماعية تعزز التكافل المجتمعي

محمد بن حمد خلال لقاء أعضاء اللجنة (من المصدر)
13 يوليو 2023 01:24

الفجيرة (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بالفجيرة، برئاسة عبيد راشد اليماحي. واطلع سموه، على تجهيزات اللجنة وخطة عملها في التحضير للعرس الجماعي الـ25، الذي يُقام في شهر نوفمبر المقبل، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم ورعاية سمو ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة واسعة من شباب إمارة الفجيرة المقبلين على الزواج. ووجّه سموّه، بدعوة الشباب إلى المشاركة والتسجيل في المناسبة، مشيراً إلى دور الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التكافل المجتمعي، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع لبناء أسر متماسكة تحظى بحياة كريمة، وروابط اجتماعية مستقرة.

ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
الأعراس الجماعية
التكافل الاجتماعي
محمد بن حمد الشرقي
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