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«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تطلق برنامجها الصيفي

«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تطلق برنامجها الصيفي
13 يوليو 2023 01:23

العين (وام)

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أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، البرنامج الصيفي «يا زين صيفنا 19» و«مخيم الأجيال 22»، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس الإدارة، وذلك في المقر الجديد للجمعية بمنطقة المويجعي في العين. ويحفل البرنامج هذا العام بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية المميزة، والتي تم إعدادها بعناية فائقة لتتواءم مع متطلبات واحتياجات الأطفال والناشئة. وكانت مكتبة أجيال المستقبل التابعة للجمعية، قد تعاونت مع عددٍ من المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز وإثراء البرنامج من خلال عددٍ من الورش التخصصية، حيث شاركت كلية التقنية في تنفيذ برنامج متخصص للغة العربية واللغة الإنجليزية، بينما شاركت مؤسسة «إنجاز» في توفير مواد علمية مميزة في الثقافة المالية.  وقدمت مكتبة أجيال المستقبل برنامجاً متخصصاً في ثقافة الاستدامة الزراعية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للرقابة الغذائية، وآخر في رعاية الحيوانات بالتعاون مع جمعية البيطريين، إلى جانب برامج المكتبة المتخصصة في تنمية ثقافة القراءة وبرنامج تطوير مهارات القراءة باللغة العربية، كما أعدت لأعضائها مجموعة من الزيارات الميدانية المتخصصة والرحلات الترفيهية الشائقة والمميزة.

جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
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